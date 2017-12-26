Опрос: уровень одобрения деятельности российской армии вырос до 88% за пять лет
Как отмечается, 78% опрошенных полагают, что задачи, стоявшие перед Воздушно-космическими силами России в Сирии, были полностью выполнены.
Данные опроса также свидетельствуют о том, что 93% респондентов уверены в способности российских военнослужащих защитить граждан страны от потенциальных внешних угроз.
При этом сообщается, что за пять лет значительно возросла доля тех россиян, члены семей которых прошли службу в армии (с 52% до 68%).
В ноябре россияне назвали главными задачами российской армии защиту граждан и территориальной целостности страны (43%), а также укрепление боеспособности (32%).