ЦБ выпустил две памятные серебряные монеты

Банк России выпустил в обращение две памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, одна из которых посвящена 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа, а вторая — 150-летию со дня рождения Максима Горького, сообщает пресс-служба регулятора.

«На оборотной стороне первой монеты расположены рельефный портрет М.И. Петипа и танцующий дуэт на фоне театрального занавеса. На оборотной стороне второй монеты — портрет М. Горького и изображение буревестника», — говорится в сообщении ЦБ.

Сегодня выпускаются в обращение две памятные монеты серии "Выдающиеся личности России": https://t.co/C9WlohAyblpic.twitter.com/VjeIqMPx4T — Банк России (@bank_of_russia) 1 февраля 2018 г.

Отмечается, что обе монеты выпускаются в серии «Выдающиеся личности России» тиражом по 3 тыс. штук каждая.

Ранее Центробанк ввёл в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, посвящённую 80-летию со дня рождения актёра, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.