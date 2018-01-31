Алексей Панин оценил слова Павла Майкова о сериале «Бригада»

Актёр Алексей Панин, известный по комедийному криминальному боевику «Жмурки», в беседе с НСН оценил слова своего коллеги Павла Майкова о сериале «Бригада».

«Влияние той или иной картины или сериала всегда обусловлено тем, в какой среде растёт человек. Это зависит от социума. От конкретной ситуации», — заявил Панин.

Как считает артист, Майков, с одной стороны, прав, поскольку в каких-то маленьких городах, в провинции подростками никто не занимается.

«Конечно, в этом Майков прав. Но это не значит, что такое кино надо запрещать. Я могу противопоставить этому «Карты, деньги, два ствола» или фильмы Тарантино. Не могу сказать, что «Бригада» нанесла вред, но доля правды в словах Паши Майкова есть», — сказал актёр.

Он добавил, что проблема, о которой говорил его коллега, намного шире и глубже.

Ранее кинокритик, журналист Давид Шнейдеров прокомментировал слова Майкова о сериале «Бригада».