Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Резникова

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Глава Министерства культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью советского режиссёра анимационных картин Анатолия Резникова.

«На творчестве Анатолия Резникова выросло не одно поколение наших сограждан, а его самый популярный персонаж — мудрый и рассудительный кот Леопольд — заслужил всенародную любовь, принёс зрителям немало радости и ярких впечатлений», — говорится в сообщении Мединского.

Он отметил, что выражает соболезнования близким и друзьям режиссёра, всем его коллегам и последователям.

Ранее стало известно, что Анатолий Резников, создавший мультфильмы про кота Леопольда, скончался в Германии на 78-м году жизни.

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