Ольга Кабо рассказала, почему стала меньше сниматься в кино

Заслуженная артистка России Ольга Кабо рассказала газете «Известия», почему стала меньше сниматься в кино.

Как заявила Кабо, хороших киноролей для актрис её возраста очень мало.

«С одной стороны, с каждым годом мы приобретаем опыт, с другой — диапазон ролей, которые мы можем сыграть, сужается», — пояснила она.

По её словам, театр, напротив, предлагает богатую галерею образов, и понятия возраста там нет.

Кроме того, Кабо сообщила, что недавно завершила съёмки в сериале «Журавль в небе». Ещё один новый проект с участием актрисы — картина «Позднее счастье».

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский губернский театр показал в Кремле спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в честь 80-летия поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого.