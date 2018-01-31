Ольга Кабо рассказала, почему стала меньше сниматься в кино

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Ольга Кабо рассказала газете «Известия», почему стала меньше сниматься в кино.

Как заявила Кабо, хороших киноролей для актрис её возраста очень мало.

«С одной стороны, с каждым годом мы приобретаем опыт, с другой — диапазон ролей, которые мы можем сыграть, сужается», — пояснила она.

По её словам, театр, напротив, предлагает богатую галерею образов, и понятия возраста там нет.

Кроме того, Кабо сообщила, что недавно завершила съёмки в сериале «Журавль в небе». Ещё один новый проект с участием актрисы — картина «Позднее счастье».

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский губернский театр показал в Кремле спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в честь 80-летия поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru