Адвокат Джигарханяна рассказал о госпитализации артиста
- Адвокат Армена Джигарханяна
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«Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет», — заявил юрист.
По его словам, около десяти дней назад Джигарханян подхватил вирусную инфекцию, после чего лёг в больницу, но ненадолго.
«Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать», — пояснил Парфёнов.
Он добавил, что артиста отправили в больницу подлечиться.
В Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна подтвердили эту информацию. Там отметили, что никакой срочной госпитализации не было.
Ранее сообщалось, что Джигарханян доставлен в одну из московских больниц.