Адвокат Джигарханяна рассказал о госпитализации артиста

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфёнов рассказал kp.ru о самочувствии народного артиста СССР, который ранее был госпитализирован.

«Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет», — заявил юрист.

По его словам, около десяти дней назад Джигарханян подхватил вирусную инфекцию, после чего лёг в больницу, но ненадолго.

«Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать», — пояснил Парфёнов.

Он добавил, что артиста отправили в больницу подлечиться.

В Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна подтвердили эту информацию. Там отметили, что никакой срочной госпитализации не было.

Ранее сообщалось, что Джигарханян доставлен в одну из московских больниц.