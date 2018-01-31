Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом

Актёр и музыкант Джастин Тимберлейк рассказал о работе с режиссёром Вуди Алленом над фильмом «Колесо чудес», сообщает kp.ru.

«Всё время, что мы делали фильм, он, например, ни разу не видел ни меня, ни Кейт Уинслет, ни Джуно Темпл вне наших образов», — заявил Тимберлейк.

По его словам, Аллен появлялся на съёмочной площадке только тогда, когда актёры уже были загримированы, а вокруг была создана обстановка 1950-х годов.

Кроме того, Тимберлейк отметил, что режиссёра часто считают напыщенным и высокомерным, но это не имеет ничего общего с реальностью, и на самом деле Аллен — прямолинейный, искренний и честный.

Ранее сообщалось, что актёр Вуди Харрельсон рассказал о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором номинирован на премию «Оскар».