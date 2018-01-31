Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом
- © кадр из фильма «Колесо чудес»
«Всё время, что мы делали фильм, он, например, ни разу не видел ни меня, ни Кейт Уинслет, ни Джуно Темпл вне наших образов», — заявил Тимберлейк.
По его словам, Аллен появлялся на съёмочной площадке только тогда, когда актёры уже были загримированы, а вокруг была создана обстановка 1950-х годов.
Кроме того, Тимберлейк отметил, что режиссёра часто считают напыщенным и высокомерным, но это не имеет ничего общего с реальностью, и на самом деле Аллен — прямолинейный, искренний и честный.
Ранее сообщалось, что актёр Вуди Харрельсон рассказал о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором номинирован на премию «Оскар».