Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом

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Актёр и музыкант Джастин Тимберлейк рассказал о работе с режиссёром Вуди Алленом над фильмом «Колесо чудес», сообщает kp.ru.
Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом
  • © кадр из фильма «Колесо чудес»

«Всё время, что мы делали фильм, он, например, ни разу не видел ни меня, ни Кейт Уинслет, ни Джуно Темпл вне наших образов», — заявил Тимберлейк.

По его словам, Аллен появлялся на съёмочной площадке только тогда, когда актёры уже были загримированы, а вокруг была создана обстановка 1950-х годов.

Кроме того, Тимберлейк отметил, что режиссёра часто считают напыщенным и высокомерным, но это не имеет ничего общего с реальностью, и на самом деле Аллен — прямолинейный, искренний и честный.

Ранее сообщалось, что актёр Вуди Харрельсон рассказал о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором номинирован на премию «Оскар».

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