Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Кейт Уинслет

Актёр и музыкант Джастин Тимберлейк рассказал о работе с актрисой Кейт Уинслет в фильме «Колесо чудес» Вуди Аллена, сообщает kp.ru.

«Она фантастическая. Ещё одна моя партнёрша по «Колесу чудес» Джуно Темпл как-то сказала, что чувство юмора Кейт способно победить любую неловкость, которая возникает на съёмочной площадке. И это действительно так», — заявил Тимберлейк.

Как отметил артист, если какая-то неловкость и была, например, при съёмке постельных сцен, то они с ней быстро справились благодаря Уинслет.

По словам Тимберлейка, актриса задала этому фильму невероятно высокую планку.

«Но именно благодаря такому партнёрству ты и сам постоянно совершенствуешься. Так что я считаю большой актёрской удачей этот экранный роман с Кейт», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что актёр Вуди Харрельсон рассказал о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором номинирован на премию «Оскар».