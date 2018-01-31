В 2017 году 1,2 млн пользователей столкнулись с замаскированными под порноконтент вирусами

Около 25% пользователей мобильных устройств, столкнувшихся с различными зловредами в 2017 году, были атакованы вредоносными программами, которые в том или ином виде маскировались под контент для взрослых. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав киберугрозы для посетителей порносайтов и приложений.

Как отмечается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе, в общей сложности такие угрозы затронули более 1,2 млн человек. Всего в ходе исследования аналитики обнаружили 23 семейства мобильных зловредов, которые прячут свои реальные функции за материалами для взрослых.

Сталкиваясь с вредоносным порноприложением, пользователь в 46% случаев рискует заполучить так называемый кликер — программу, которая «прокликивает» рекламные страницы или оформляет WAP-подписку, снимая таким образом деньги с мобильного счёта. Второй по распространённости угрозой в этом случае являются банковские троянцы, с которыми столкнулись 24% атакованных. На долю вымогателей приходится 6,5% заражений, однако их попадание на устройство часто сопровождается запугиванием пользователя.

Эксперты отметили, что избежать заражения вредоносными программами, маскирующимися под порноконтент, можно с помощью базовых правил безопасного поведения: пользоваться только проверенными сайтами, не скачивать мобильные приложения из сторонних неофициальных источников, не покупать взломанные аккаунты и использовать надёжное защитное решение.

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