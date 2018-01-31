Продюсер «Бригады» назвал глупостью заявление актёра Майкова о вреде сериала

Продюсер «Бригады» Александр Акопов в разговоре с RT прокомментировал заявление актёра Павла Майкова о вреде сериала для российского общества.

«Это просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее наоборот, они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала «Бригада», то я не знаю, обратил ли внимание актёр Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», — сказал Акопов.

Ранее актёр Павел Майков назвал сериал «Бригада», в котором он исполнил одну из главных ролей, преступлением перед Россией.