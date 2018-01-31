Продюсер «Бригады» назвал глупостью заявление актёра Майкова о вреде сериала

Короткая ссылка
Павел Астахов
Продюсер «Бригады» Александр Акопов в разговоре с RT прокомментировал заявление актёра Павла Майкова о вреде сериала для российского общества.
Продюсер «Бригады» назвал глупостью заявление актёра Майкова о вреде сериала
  • © kinopoisk

«Это просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее наоборот, они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала «Бригада», то я не знаю, обратил ли внимание актёр Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», — сказал Акопов. 

Ранее актёр Павел Майков назвал сериал «Бригада», в котором он исполнил одну из главных ролей, преступлением перед Россией.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru