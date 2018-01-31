Синоптики рассказали, когда стоит ждать окончания снегопадов в Москве

Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT рассказал, чего ожидать москвичам от погоды в столице в ближайшее время.

«Снегопады у нас всегда связаны с прохождением атмосферных фронтов и циклонов. Тот циклон, который сейчас стоит над Московской областью, пойдёт дальше на восток и юго-восток. Но на смену ему от Скандинавии ко 2 февраля подойдёт ещё один и опять принесёт нам метель, снег и усиление ветра. Температура немного повысится, а кратковременное прояснение ожидается только 5 февраля. Окончания снегопадов стоит ждать ближе к весне», — сказал он.

Метеоролог также отметил, что по состоянию на 30 января в Москве высота снега была 23 см при норме в 32 см.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о гололедице в городе и области.