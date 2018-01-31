Синоптики рассказали, когда стоит ждать окончания снегопадов в Москве

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT рассказал, чего ожидать москвичам от погоды в столице в ближайшее время.
Синоптики рассказали, когда стоит ждать окончания снегопадов в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Снегопады у нас всегда связаны с прохождением атмосферных фронтов и циклонов. Тот циклон, который сейчас стоит над Московской областью, пойдёт дальше на восток и юго-восток. Но на смену ему от Скандинавии ко 2 февраля подойдёт ещё один и опять принесёт нам метель, снег и усиление ветра. Температура немного повысится, а кратковременное прояснение ожидается только 5 февраля. Окончания снегопадов стоит ждать ближе к весне», — сказал он.

Метеоролог также отметил, что по состоянию на 30 января в Москве высота снега была 23 см при норме в 32 см. 

Ранее в МЧС предупредили москвичей о гололедице в городе и области.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru