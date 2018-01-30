Супруга Караченцова рассказала о самочувствии мужа

Супруга актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о самочувствии мужа, сообщает kp.ru.

«У Коли, как вы знаете, онкология. Мужу сейчас делают химиотерапию. Сделали уже три курса химиотерапии, скоро начнётся четвёртый. Лечимся в Красногорске. Мы боремся, он молодец», — заявила Поргина.

По её словам, Караченцов сохраняет самообладание, соблюдает все предписания врачей.

Как отметила жена артиста, лечение проходит успешно.

В ноябре сын Караченцова рассказал изданию «Дни.ру» о состоянии отца.