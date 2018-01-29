Сара Джессика Паркер рассказала о подарках российских поклонников

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала о впечатлениях от пребывания в Москве и Санкт-Петербурге осенью 2017 года.

«С первых же мгновений, когда меня окружили поклонники, я вдруг почувствовала себя так хорошо, свободно, спокойно. Понимаете, ни в одной стране мира мне на автограф-сессиях не дарили подарков. А в России каждый подходил и дарил мне что-нибудь на память!» — цитирует актрису «Известия».

Паркер сообщила, что поклонники подарили ей матрёшки, балалайку, косынку, тёплую шаль, кружевной воротник, кружевные салфетки, книги, диски с музыкой, а также балетные пуанты.

В марте 2017 года актриса пошутила насчёт «контактов» генпрокурора США Джеффа Сешнса с Сергеем Кисляком, на тот момент занимавшим пост посла России в Вашингтоне.