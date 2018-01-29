Январь 2018 года в Москве стал самым мягким за всю историю метеонаблюдений

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В январе 2018 года впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве не было зафиксировано сильных морозов. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«До конца второго зимнего месяца ещё три дня, однако, учитывая прогнозы, можно утверждать, что январь 2018 года в Москве стал самым мягким за всю историю метеорологических наблюдений. Этот термин означает, что за прошедший период не отмечено сильных морозов», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что самой низкой температурой воздуха в январе оказалось значение -12,4 °С. До этого самым мягким январем был январь 1932 года (-15,2 °С).

«По своей среднемесячной температуре январь 2018 года в Москве однозначно уступит самому тёплому первому месяцу 2007 года и поборется лишь за 3-4 место среди тёплых январей XXI века», — подчеркнули в погодном центре.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что Гидрометцентр назвал 2017 год самым тёплым в России за всю историю наблюдений.

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