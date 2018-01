Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» за песню о Путине

Композитор и певец Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню Putin.

Об этом говорится на сайте премии.

В данной номинации также были представлены Another Day Of Sun из фильма «Ла-Ла Ленд» и I Loves You Porgy Шелли Берга.

В тексте песни говорится о том, что российский лидер Владимир Путин «может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», а когда «снимает рубашку, он сводит женщин с ума».

