Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» за песню о Путине
Об этом говорится на сайте премии.
В данной номинации также были представлены Another Day Of Sun из фильма «Ла-Ла Ленд» и I Loves You Porgy Шелли Берга.
В тексте песни говорится о том, что российский лидер Владимир Путин «может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», а когда «снимает рубашку, он сводит женщин с ума».
Ранее сообщалось, что американский певец и автор песен Бруно Марс стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».