Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» за песню о Путине

Короткая ссылка
Композитор и певец Рэнди Ньюман получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню Putin.

Об этом говорится на сайте премии.

В данной номинации также были представлены Another Day Of Sun из фильма «Ла-Ла Ленд» и I Loves You Porgy Шелли Берга.

В тексте песни говорится о том, что российский лидер Владимир Путин «может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», а когда «снимает рубашку, он сводит женщин с ума».

Ранее сообщалось, что американский певец и автор песен Бруно Марс стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года». 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru