Фанни Ардан заявила, что её раздражает демонизация России

Французская актриса Фанни Ардан, приехавшая в Москву представить свою новую режиссёрскую работу «Диван Сталина» с Жераром Депардье, в интервью RT выступила против демонизации России.

«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями. Каждый пытается жить по-своему. Я не люблю, когда критикуют, продвигая общие идеи», — сказала она.

По её мнению, журналисты часто ограничиваются лаконичными комментариями, но жизнь страны — понятие очень сложное.

«Поэтому я всегда говорю, что очень люблю международную политику, это невероятно интересно, похоже на реку с её течениями, все эти альянсы — это очень увлекательно. Но нельзя сказать, что по одну сторону хорошие, а по другую — плохие», — отметила Ардан.

Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг телеканала RT France.

«Мне кажется, что влияния боятся только те, кто уязвим. Это значит, что у нашего общества есть недостатки. Тем не менее доступ к информации стал более свободным. Каждый из нас формирует своё собственное мнение, вместо того чтобы слушать директора 1-го, 2-го, 3-го канала. Люди думают быстрее, чем кажется. Хватит думать, что народ — это сборище идиотов!» — заявила актриса.

Полная версия интервью — в материале RT.