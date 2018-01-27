Синоптики предупредили о снегопаде в Москве 27 января

Снегопад ожидается в Московской области во второй половине дня в субботу, 27 января. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Сегодня столичный регион постепенно окажется в зоне влияния атмосферного фронта с запада, несущего снегопады, которые доберутся до берегов Москвы-реки преимущественно во второй половине дня. Температурный фон на 3-4 °C будет опережать свои нормальные сезонные показания», — цитирует сотрудника службы РИА Новости.

Там добавили, что в Москве и области ожидается облачная погода, температура в городе составит от -4 °C до -6 °C.

«Атмосферное давление к вечеру понизится до 757 миллиметров ртутного столба, что на десять единиц выше нормального значения», — отметили в центре.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове введён режим неблагоприятных метеорологических условий в связи с аномальными морозами.