В Центральном доме художника в Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия», сообщает kp.ru.

Российский президент Владимир Путин в своём приветственном слове отметил, что фестиваль объединил талантливых фотографов, режиссёров, путешественников, представителей научного сообщества, ценителей красоты родной природы, тех, кто вносит личный вклад в сохранение её разнообразия.

«Программа фестиваля разнообразная: представлены молочные реки Якутии, раскалённые пески Калмыкии, весенние водопады Крыма, непроходимые карельские болота», — заявил на церемонии открытия специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он особо отметил работу фотографов-натуралистов, которые иногда ради удачного кадра готовы ждать неделями вдали от цивилизации.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что выставка музыканта Бориса Гребенщикова открылась в Петербурге 26 января.