В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

Короткая ссылка
В Центральном доме художника в Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия», сообщает kp.ru.

Российский президент Владимир Путин в своём приветственном слове отметил, что фестиваль объединил талантливых фотографов, режиссёров, путешественников, представителей научного сообщества, ценителей красоты родной природы, тех, кто вносит личный вклад в сохранение её разнообразия.

«Программа фестиваля разнообразная: представлены молочные реки Якутии, раскалённые пески Калмыкии, весенние водопады Крыма, непроходимые карельские болота», — заявил на церемонии открытия специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он особо отметил работу фотографов-натуралистов, которые иногда ради удачного кадра готовы ждать неделями вдали от цивилизации.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что выставка музыканта Бориса Гребенщикова открылась в Петербурге 26 января.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru