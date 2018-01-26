Синоптики прогнозируют в выходные в Удмуртии мороз до -19 °С, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха 27 и 28 января немного понизится по сравнению с предыдущими днями. В ночное время она составит -14...-19 °С, днём термометры покажут -10...-15 °С.

В субботу ожидается погода преимущественно без осадков, небольшой снег возможен только в северных районах республики.

«В этих условиях ощущения температуры понижаются — кажется существенно холоднее», — добавили синоптики.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов.