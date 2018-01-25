Бывший фронтмен The White Stripes запретил использование смартфонов на своих концертах

Бывший фронтмен американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт запретил зрителям использовать смартфоны на его концертах, передаёт NME.

«Мы думаем, что вы получите наслаждение, если ненадолго оторвётесь от своих гаджетов и почувствуете музыку и нашу общую любовь к ней лично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на концертах будут запрещены любые устройства, записывающие фото, видео или аудио.

Перед входом на мероприятие посетителям придётся сложить свои гаджеты в специальные мешочки стартапа Yondr, которые можно будет открыть только с помощью устройства, которое находится на выходе из зала.

Ранее Элтон Джон объявил о проведении прощального гастрольного тура.