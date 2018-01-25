Опрос показал, с чем у россиян ассоциируется Татьянин день

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, у россиян 25 января чаще ассоциируется с Татьяной, чем со студентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Отмечается, что у 43% участников опроса в первую очередь Татьянин день ассоциируется со святой Татьяной, лишь 18% респондентов считают 25 января праздником российского студенчества.

При этом лишь 23% опрошенных, имеющих высшее образование, вспомнили о том, что такой праздник существует.

Опрос проводился в период с 22 по 23 января 2018 года, в нём приняли участие 2 тыс. человек.

Ранее ФАН сообщало, что вход в Воронежский зоопарк имени Попова сделают бесплатным для студентов в четверг, 25 января.