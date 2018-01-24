Адвокат рассказал о ситуации с разводом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Короткая ссылка
Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфёнов рассказал о ситуации с разводом актёра и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает kp.ru.

27 ноября мировой суд принял решение о расторжении брака. Перед Новым годом сторона Цымбалюк-Романовской подала апелляционную жалобу.

«Армен Борисович очень расстроен из-за обжалования этого решения суда», — заявил Парфёнов.

По его словам, актёру необходимо урегулировать свои имущественные вопросы, но он не может этого сделать, пока состоит в браке.

Как рассказал адвокат, заседание в Кунцевском районном суде запланировано на 31 января.

Ранее сын Джигарханяна прокомментировал развод отца с Цымбалюк-Романовской.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru