Адвокат рассказал о ситуации с разводом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфёнов рассказал о ситуации с разводом актёра и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает kp.ru.

27 ноября мировой суд принял решение о расторжении брака. Перед Новым годом сторона Цымбалюк-Романовской подала апелляционную жалобу.

«Армен Борисович очень расстроен из-за обжалования этого решения суда», — заявил Парфёнов.

По его словам, актёру необходимо урегулировать свои имущественные вопросы, но он не может этого сделать, пока состоит в браке.

Как рассказал адвокат, заседание в Кунцевском районном суде запланировано на 31 января.

Ранее сын Джигарханяна прокомментировал развод отца с Цымбалюк-Романовской.