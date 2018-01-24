Адвокат рассказал о ситуации с разводом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
27 ноября мировой суд принял решение о расторжении брака. Перед Новым годом сторона Цымбалюк-Романовской подала апелляционную жалобу.
«Армен Борисович очень расстроен из-за обжалования этого решения суда», — заявил Парфёнов.
По его словам, актёру необходимо урегулировать свои имущественные вопросы, но он не может этого сделать, пока состоит в браке.
Как рассказал адвокат, заседание в Кунцевском районном суде запланировано на 31 января.
Ранее сын Джигарханяна прокомментировал развод отца с Цымбалюк-Романовской.