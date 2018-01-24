Сын Джигарханяна прокомментировал развод отца с Цымбалюк-Романовской
Степан Джигарханян живёт в США. Недавно он прилетел в Москву, чтобы увидеться с матерью Татьяной Власовой и поговорить с отцом.
«Мне трудно судить со стороны, что между ними произошло», — заявил сын артиста, говоря о разводе отца.
По его словам, такой человек, как Армен Джигарханян, не будет разбрасываться словами и мелко мстить, это не его амплуа по жизни.
Как отметил сын артиста, его отец не хочет говорить о Цымбалюк-Романовской.
Ранее сообщалось, что Джигарханяна выписали из больницы.
В декабре ФАН сообщало, что бывшей супруге Джигарханяна могут предъявить новые обвинения.