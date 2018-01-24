Сын Джигарханяна прокомментировал развод отца с Цымбалюк-Романовской

Сын актёра и режиссёра Армена Джигарханяна прокомментировал развод отца с Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщает kp.ru.

Степан Джигарханян живёт в США. Недавно он прилетел в Москву, чтобы увидеться с матерью Татьяной Власовой и поговорить с отцом.

«Мне трудно судить со стороны, что между ними произошло», — заявил сын артиста, говоря о разводе отца.

По его словам, такой человек, как Армен Джигарханян, не будет разбрасываться словами и мелко мстить, это не его амплуа по жизни.

Как отметил сын артиста, его отец не хочет говорить о Цымбалюк-Романовской.

Ранее сообщалось, что Джигарханяна выписали из больницы.

В декабре ФАН сообщало, что бывшей супруге Джигарханяна могут предъявить новые обвинения.