Андрей Гайдулян рассказал о планах построить карьеру в Голливуде

Актёр Андрей Гайдулян рассказал о планах сделать карьеру в Голливуде, сообщает kp.ru.

«У меня месяц перерыв между съёмками новых сезонов в сериале «СашаТаня», и я решил потратить его с пользой», — заявил артист.

По его словам, он совместил отдых с работой и отправился в Лос-Анджелес. Как отметил Гайдулян, он твёрдо понял, что хочет делать свою карьеру в Голливуде.

«Прошлым летом я отснялся там в полнометражном фильме. В Лос-Анджелесе у меня есть друзья, которые пригласили на эти съёмки. Это не очень высокобюджетное кино, но я получил первый опыт работы в настоящем голливудском фильме», — рассказал актёр.

Он сообщил, что играл учёного, который пытается спасти то, что осталось от Земли.

Ранее комедийный актёр и ведущий Александр Незлобин прокомментировал в разговоре с URA.RU переход с телеканала ТНТ на СТС.