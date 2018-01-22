Незлобин рассказал подробности перехода на СТС

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Комедийный актёр и ведущий Александр Незлобин, который вместе с Сергеем Светлаковым переходит с телеканала ТНТ на СТС, рассказал подробности ситуации.

«По-человечески мне было тяжело, но по бизнесу всё логично. На ТНТ примерно так же к этому отнеслись. Насколько я понял, все всё понимают. Тяжело, но понятно. Мы специально договорились, что начнём работу на СТС с 1 июля, чтобы резко не уходить из проектов ТНТ. Чтобы при потребности канала в нас мы могли выполнить все обязательства», — цитирует Незлобина URA.RU.

Он отметил, что переход является для него выходом из зоны комфорта и творческим взрывом.

По словам Незлобина, они со Светлаковым сначала займутся созданием для СТС небольших шоу, а потом перейдут к сериалам и фильмам. Детали проектов не разглашаются.

Ранее стало известно, что Светлаков и Незлобин переходят на телеканал СТС с июля 2018 года.

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