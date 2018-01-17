Мария Шукшина станет ведущей программы на Первом канале

Телеведущая и актриса Мария Шукшина рассказала о своей новой программе на Первом канале, сообщает kp.ru.

«Это будет добрая передача о семейных традициях и человеческих ценностях, которые в наше время, к сожалению, утрачиваются», — заявила Шукшина.

По её словам, она с ностальгией думает о временах, когда на первом месте была семья, когда все держались за неё, пытались сохранить всеми правдами и неправдами.

Как считает Шукшина, теперь к краху семьи относятся довольно легко и спокойно.

Героями первых выпусков станут режиссёр Светлана Дружинина и её муж — оператор Анатолий Мукасей, а также актёр Владимир Коренев и его жена Алевтина Константинова.

«Обе пары совершенно чудесные. Красивые люди и внешне, и внутренне. Я получила громадное удовольствие от общения с ними», — отметила ведущая.

Кроме того, Шукшина заявила, что выступает за искренний человеческий разговор, за беседу по душам, а не за обычный «трёп».

Программа «В гости по утрам с Марией Шукшиной» будет выходить по воскресеньям с 21 января.

В октябре «Газета.Ru» сообщала, что телеведущая Елена Летучая переходит на Первый канал.