В Москве 24 января ожидается до -9 °С

В Москве в среду, 24 января, осадков не ожидается, температура воздуха составит до -9 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Температура воздуха составит от -9 °С до -7 °С.

Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.