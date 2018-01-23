МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

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В Москве ночью и в первой половине дня в среду, 24 января, ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200—500 метров», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января признали самой холодной с начала зимы в Москве.

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