МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

В Москве ночью и в первой половине дня в среду, 24 января, ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500м. ГУ МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 января 2018 г. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200—500 метров», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах. Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января признали самой холодной с начала зимы в Москве.