МЧС предупредило жителей Москвы о тумане
По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500м. ГУ МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 января 2018 г.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200—500 метров», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января признали самой холодной с начала зимы в Москве.