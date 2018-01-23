Основатель Universa рассказал о пользе блокчейна для России

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Основатель блокчейна Universa Александр Бородич рассказал RT о криптовалютах, а также о том, какую пользу блокчейн может принести России.

«Я думаю, что Россия, как действительно протяжённая страна, определённо нуждается в децентрализованных решениях, потому что мы хотим иметь возможность проверять статус каждой транзакции на Дальнем Востоке и одновременно в Калининграде. Таким образом, в нашем случае возможность проверить статус каждой транзакции в любой части России имеет ключевое значение для нашего успеха», — рассказал Бородич на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Говоря о биткоине, он отметил, что, пока многие воспринимают его как «цифровое золото», цена биткоина будет расти.

«Но, с другой стороны, многие страны хотят иметь свою собственную криптовалюту, централизованные или официальные валюты. В этом случае будет некоторая конкуренция между децентрализованным биткоином и централизованной криптовалютой», — добавил Бородич.

Ранее вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарёв прокомментировал в беседе с RT планы Telegram по созданию блокчейн-платформы и криптовалюты.

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