Фильм «Форма воды» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»

Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар», картина претендует на 13 наград.

Кинолента вошла число номинантов в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и других.

При этом «Дюнкерк» Кристофера Нолана претендует на восемь наград в категориях, среди которых — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж».

Oscar nominations 2018: "The Shape of Water" leads with 13; "Get Out" nominated for best picture https://t.co/xUA3f6Pz9B — Washington Post (@washingtonpost) 23 января 2018 г.

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха номинирован в семи категориях.

Ранее в США были объявлены номинанты на «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли, а также претенденты на награды в категории «Лучший фильм».