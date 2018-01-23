Фильм «Форма воды» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»

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Фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар», картина претендует на 13 наград.

Кинолента вошла число номинантов в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и других.

При этом «Дюнкерк» Кристофера Нолана претендует на восемь наград в категориях, среди которых — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж».

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха номинирован в семи категориях.

Ранее в США были объявлены номинанты на «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли, а также претенденты на награды в категории «Лучший фильм»

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