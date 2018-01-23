Фильм «Форма воды» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»
Кинолента вошла число номинантов в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и других.
A huge congratulations to #TheShapeofWater team on their 13 #OscarNoms from @TheAcademy! #Oscars2018pic.twitter.com/Td8kS1Ediq— The Shape of Water (@shapeofwater) 23 января 2018 г.
При этом «Дюнкерк» Кристофера Нолана претендует на восемь наград в категориях, среди которых — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж».
Oscar nominations 2018: "The Shape of Water" leads with 13; "Get Out" nominated for best picture https://t.co/xUA3f6Pz9B— Washington Post (@washingtonpost) 23 января 2018 г.
Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха номинирован в семи категориях.
Ранее в США были объявлены номинанты на «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли, а также претенденты на награды в категории «Лучший фильм».