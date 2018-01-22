Московский открытый студенческий театр (МОСТ) представил новый театральный формат — показ репертуарного спектакля и образовательную встречу на тему постановки, сообщает НСН.

Отмечается, что первое такое представление было показано 20 января.

Перед «Капризом Паганини» лекцию прочёл профессор МГЛУ, радиоведущий Евгений Жаринов.

Как заявила директор театра Ирина Большакова, в последние годы у зрителей выросло желание не только смотреть спектакли, но и больше узнавать о фактах первоисточников как о мировом явлении.

«Театр предложил деятелям и знатокам культуры поговорить на темы спектаклей, и этот первый опыт выявил живой интерес наших поклонников», — отметила она.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что танцевальное шоу «Легенды Грузии» покажут в Москве в феврале.