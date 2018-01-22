Гэри Олдман получил премию Гильдии актёров США

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Британский актёр Гэри Олдман получил свою первую премию актёрской гильдии США SAG Award за роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена». Об этом сообщает The Entertainment.

«Благодарю вас за эту невероятную честь», — сказал он, получив награду.

«Я искренне взволнован и счастлив оттого, что нахожусь сегодня в этом зале не только с другими номинантами, но и с моими друзьями и коллегами», — продолжил Олдман.

Ранее актёр рассказал о работе над фильмом «Тёмные времена» режиссёра Джо Райта.

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