Гэри Олдман получил премию Гильдии актёров США

Британский актёр Гэри Олдман получил свою первую премию актёрской гильдии США SAG Award за роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена». Об этом сообщает The Entertainment.

«Благодарю вас за эту невероятную честь», — сказал он, получив награду.

Gary Oldman wins his first-ever SAG Award https://t.co/D327m3EAy9 — Entertainment Weekly (@EW) 22 января 2018 г.

«Я искренне взволнован и счастлив оттого, что нахожусь сегодня в этом зале не только с другими номинантами, но и с моими друзьями и коллегами», — продолжил Олдман.

Ранее актёр рассказал о работе над фильмом «Тёмные времена» режиссёра Джо Райта.