Названы имена наставников телепроекта «Голос. Дети»

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В дирекции общественных связей Первого канала назвали имена наставников пятого сезона телепроекта «Голос. Дети».

«Стали известны имена наставников пятого сезона музыкального телепроекта «Голос. Дети». Ставшие знаменитыми кресла-вертушки займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе — только с детьми, а Баста — только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в «Голосе» вместе!» — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В проекте примут участие исполнители в возрасте от 7 до 14 лет, которые успешно преодолели стадию кастингов. До финала дойдут 9 участников, среди которых выявят одного победителя. Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев.




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