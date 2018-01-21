СМИ: Apple обменяет сломанные iPhone 6 Plus на улучшенную модель
В корпорации не уточнили, в каких именно случаях будет проводиться замена, однако предполагается, что Apple пошла на такой шаг в связи с недостатком аккумуляторов для iPhone 6 Plus. Как ожидается, данная проблема решится в конце марта — начале апреля.
Отмечается, что сама Apple и большинство её авторизованных сервисных центров при поломке могут устанавливать новые дисплеи, аккумуляторы, динамики, основные фотомодули и вибромоторчик. Весь смартфон подпадает под замену в случае неисправностей коннектора Lightning, материнской платы и ряда других проблем.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.