СМИ: Apple обменяет сломанные iPhone 6 Plus на улучшенную модель

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Американская компания Apple до конца марта 2018 года будет бесплатно обменивать iPhone 6 Plus на смартфоны другой модели — iPhone 6s Plus. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренний документ, разосланный авторизованным сервисным центрам.

В корпорации не уточнили, в каких именно случаях будет проводиться замена, однако предполагается, что Apple пошла на такой шаг в связи с недостатком аккумуляторов для iPhone 6 Plus. Как ожидается, данная проблема решится в конце марта — начале апреля.

Отмечается, что сама Apple и большинство её авторизованных сервисных центров при поломке могут устанавливать новые дисплеи, аккумуляторы, динамики, основные фотомодули и вибромоторчик. Весь смартфон подпадает под замену в случае неисправностей коннектора Lightning, материнской платы и ряда других проблем. 

Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.

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