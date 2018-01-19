Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу

Короткая ссылка
Во Владивостоке открыли памятник герою книг Юлиана Семёнова — разведчику Отто фон Штирлицу, сообщает «Известия» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается, силуэт персонажа прорезан в конструкции из цельного металла.

«В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя — Всеволод Владимиров), самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке», — указано на памятнике.

Также отмечается, что герой был известен как Максим Исаев, жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке.

Ранее m24 сообщало, что в Москве отреставрировали более 180 памятников архитектуры в 2017 году.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru