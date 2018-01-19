Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу

Во Владивостоке открыли памятник герою книг Юлиана Семёнова — разведчику Отто фон Штирлицу, сообщает «Известия» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается, силуэт персонажа прорезан в конструкции из цельного металла.

«В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя — Всеволод Владимиров), самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке», — указано на памятнике.

Также отмечается, что герой был известен как Максим Исаев, жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке.

Ранее m24 сообщало, что в Москве отреставрировали более 180 памятников архитектуры в 2017 году.