В Минкультуры назвали незаконной продажу билетов на фильмы без прокатного удостоверения
Он напомнил, что единственным законным основанием для показа картины на территории России является наличие у неё прокатного удостоверения.
«Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными», — цитирует Обрывалина пресс-служба ведомства.
По его словам, компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона — 2», однако начала предварительную продажу билетов, что является грубым нарушением законодательства.
Ранее министр культуры Владимир Мединский ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы вмешательстве в их хозяйственную деятельность.