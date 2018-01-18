В Минкультуры назвали незаконной продажу билетов на фильмы без прокатного удостоверения

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Продажа билетов на фильмы, которые ещё не получили прокатного удостоверения, является незаконной. Об этом сообщил заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, комментируя ситуацию с фильмом «Приключения Паддингтона — 2».

Он напомнил, что единственным законным основанием для показа картины на территории России является наличие у неё прокатного удостоверения.

«Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными», — цитирует Обрывалина пресс-служба ведомства.

По его словам, компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона — 2», однако начала предварительную продажу билетов, что является грубым нарушением законодательства.

Ранее министр культуры Владимир Мединский ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы вмешательстве в их хозяйственную деятельность.

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