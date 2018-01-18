В Минкультуры назвали незаконной продажу билетов на фильмы без прокатного удостоверения

Продажа билетов на фильмы, которые ещё не получили прокатного удостоверения, является незаконной. Об этом сообщил заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, комментируя ситуацию с фильмом «Приключения Паддингтона — 2».

Он напомнил, что единственным законным основанием для показа картины на территории России является наличие у неё прокатного удостоверения.

«Соответственно, все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах нашей страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, являются незаконными», — цитирует Обрывалина пресс-служба ведомства.

По его словам, компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона — 2», однако начала предварительную продажу билетов, что является грубым нарушением законодательства.

Ранее министр культуры Владимир Мединский ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы вмешательстве в их хозяйственную деятельность.