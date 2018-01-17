Главный синоптик России рассказал о погоде на февраль и март

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Главный синоптик России, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям европейской части страны не стоит ждать сильных холодов в феврале и марте, сообщает Inforeactor.

Как отметил Вильфанд, температура воздуха может быть в пределах нормы или немного выше.

Кроме того, по словам главы Гидрометцентра, вторая половина зимы окажется холоднее первой.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 17 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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