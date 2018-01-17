Участники Первой Антарктической биеннале проведут дискуссию в Пушкинском музее

Участники 1-й международной Антарктической биеннале примут участие в круглом столе, который состоится в ГМИИ им. А.С. Пушкина в пятницу, 19 января.

«На повестке дня — осмысление экспедиции как наднационального культурного явления», — сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

Среди гостей — художники Александр Пономарёв, Лу Шеппард, Алёна Иванова-Йохансон, Анна Риерола и Джулиана Черквейра Лейте, писатель Александр Секацкий, журналист Жан де Померо и другие. Также участие в дискуссии примет директор музея Марина Лошак.

В 2017 году команда из художников, учёных, журналистов и музейных работников, стартовав из аргентинского города Ушуайя на исследовательском судне, направилась к Антарктиде. На корабле были развёрнут дискуссионный клуб и мастерские. Во время остановок у берегов континента проводились инсталляции.

Международная Антарктическая биеннале является одним из наиболее необычных художественных задумок последних лет. Пономарёв, ставший автором проекта, характеризовал её как «культурную авантюру».

Ранее «Известия» сообщали, что в Курчатовском институте провели исследование статуй из собрания Пушкинского музея.