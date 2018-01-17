В парке «Сокольники» появится средневековый тир

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В столичном парке «Сокольники» появится средневековый тир, сообщает m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Планируется установить две катапульты по образцам осадных орудий XV века. С их помощью можно будет бесплатно пострелять по импровизированным крепостным стенам из пластиковых блоков.

Новый аттракцион будет работать до конца января по субботам. В случае положительной оценки посетителей тир продолжит работу.

Каждая катапульта весит около 200 кг. В отличие от исторических прототипов, орудия имеют меньшую мощность (из соображений безопасности). Стреляют они на расстояние до 50 метров.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.

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