Актёр Леонид Ярмольник рассказал о планах снять фильм «Одесса», сообщает kp.ru.

«Есть большая затея, которую мы с моим сопродюсером и другом Валерием Тодоровским надеемся осуществить в 2018 году, — фильм «Одесса», — заявил артист.

По его словам, эту ленту должны были снять в 2017-м, но возможности работать в Одессе не было. В настоящее время идёт поиск вариантов, как сделать картину в новом году.

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