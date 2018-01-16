Белорусскую певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске, сообщает kp.ru.

По имеющимся данным, артистка переходила улицу Филимонова по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу, с опаской глядя на дорогу, потому что нет светофора», — заявила Поплавская.

По её словам, две машины стояли и ждали, когда она перейдёт дорогу, а третья не остановилась.

В настоящее время певица находится в больнице, у неё сложный перелом ноги.

Как добавила Поплавская, с водителем разбирается ГАИ.

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