Певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске
По имеющимся данным, артистка переходила улицу Филимонова по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Это произошло на переходе возле остановки «Парниково-тепличный комбинат». Я всегда его перехожу, с опаской глядя на дорогу, потому что нет светофора», — заявила Поплавская.
По её словам, две машины стояли и ждали, когда она перейдёт дорогу, а третья не остановилась.
В настоящее время певица находится в больнице, у неё сложный перелом ноги.
Как добавила Поплавская, с водителем разбирается ГАИ.
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