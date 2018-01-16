Коллеги прокомментировали смерть актёра Владимира Поглазова

Коллеги прокомментировали смерть заслуженного преподавателя Театрального института имени Щукина, актёра Владимира Поглазова, сообщает телеканал «360».

«Воспоминаний ещё нет никаких, потому что это всё так живо, так ярко, и в глазах стоит человек, с которым мы только позавчера, под Новый год, разговаривали. Он был полон сил, должен был выпустить третий курс», — рассказал ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Он назвал кончину Поглазова очень тяжёлой, болезненной утратой.

Театральный режиссёр, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Валентин Стасюк назвал артиста великим мастером, педагогом от бога.

По его словам, Поглазов не просто учил актёрскому мастерству, а воспитывал в студентах личность, делал из них творцов.

«Вечная память. Вечный покой. Вечная благодарность», — добавил Стасюк.

В Театральном институте имени Щукина Поглазов преподавал с 1974 года.