Умер профессор Щукинского театрального института Владимир Поглазов

Скончался профессор Щукинского театрального института Владимир Поглазов, передаёт «Театрал». 8 января ему исполнилось 73 года.

О времени и месте прощания пока не сообщается.

В Театральном институте имени Щукина Поглазов преподавал с 1974 года.

Смерть профессора прокомментировал актёр Юрий Стоянов.

«Мне кажется, он был очень открытым человеком, мальчишкой, в нём было что-то хулиганистое», — заявил артист телеканалу «360».

Стоянов и Поглазов вместе снимались в ленте «Смерть в пенсне, или Наш Чехов». Как отметил актёр, его поразили самоотдача и ответственность коллеги.

Кроме того, Юрий Стоянов назвал уход любого педагога драмой и для близких, и для учеников.