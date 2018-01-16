Умер профессор Щукинского театрального института Владимир Поглазов
Скончался профессор Щукинского театрального института Владимир Поглазов, передаёт «Театрал». 8 января ему исполнилось 73 года.
О времени и месте прощания пока не сообщается.
В Театральном институте имени Щукина Поглазов преподавал с 1974 года.
Смерть профессора прокомментировал актёр Юрий Стоянов.
«Мне кажется, он был очень открытым человеком, мальчишкой, в нём было что-то хулиганистое», — заявил артист телеканалу «360».
Стоянов и Поглазов вместе снимались в ленте «Смерть в пенсне, или Наш Чехов». Как отметил актёр, его поразили самоотдача и ответственность коллеги.
Кроме того, Юрий Стоянов назвал уход любого педагога драмой и для близких, и для учеников.
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