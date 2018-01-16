Руководитель команды КВН «НГУ» назвал Владимира Дуду самородком

Телевизионный продюсер, сценарист, руководитель команды Клуба весёлых и находчивых «НГУ» Константин Наумочкин прокомментировал RT сообщение о смерти трёхкратного чемпиона Высшей лиги КВН Владимира Дуды.

«Когда в таком возрасте умирают близкие люди, всё кажется неправильным. Трудно собираться с мыслями. Володя был очень ярким участником нашей команды буквально с первых минут её создания, из всех у него была самая длинная карьера в КВН. Буквально пару месяцев назад он выступал на сцене как приглашённая звезда в команде «Раисы». Действительно, был очень талантливый, можно причислить к самородкам, без какого-либо специального актёрского образования», — отметил Наумочкин.

По его словам, Дуда был очень ответственным человеком.

«Все его любили, знали. Был звездой, при этом не поймав её в том смысле, когда человек поймал звезду и труден для общения, — он был всегда открыт. Замечательный товарищ, наш друг», — добавил Наумочкин.

Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался от инсульта в Новосибирске.