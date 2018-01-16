Юморист Андрей Бочаров прокомментировал сообщения о смерти участника КВН Владимира Дуды

Российский телеведущий, актёр, юморист Андрей Бочаров прокомментировал RT сообщение о смерти трёхкратного чемпиона Высшей лиги КВН Владимира Дуды.

«Мы учились на одном факультете с Владимиром Дудой. КВН начинался с факультетского клуба — юмористического Клуба математиков. Одним из ярких людей, на кого я обратил внимание, был он. Он один из первых, из-за кого я начал заниматься юмором. У меня связаны с ним самые тёплые светлые воспоминания. Друзья по факультету, по КВН, по жизни», — отметил Бочаров.

Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался от инсульта в Новосибирске. Об этом сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

Дуда в составе команды «НГУ» становился чемпионом Высшей лиги КВН 1987—1988, 1991 и 1993 годов.