Ещё три станции московского метро названы памятниками архитектуры

Ещё три станции Московского метрополитена признаны памятниками архитектуры, сообщает m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения попали «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская».

До конца 2018 года все станции Кольцевой линии получат аналогичный статус.

«Многие станции Московского метрополитена уже внесены в реестр объектов культурного наследия, однако до недавнего времени станции Кольцевой линии в этот список не входили», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, каждая станция — это уникальный памятник архитектуры, и их постановка под охрану государства — вопрос времени.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что московские власти рассказали о перспективах строительства метро.