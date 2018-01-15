В Москве 15 января ожидается до -5 °С

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В Москве в понедельник, 15 января, ожидается до -5 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура днём составит -5...-3 °С.

Днём ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. 

Ранее m24.ru передавало, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона. 

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