В Москве 15 января ожидается до -5 °С

В Москве в понедельник, 15 января, ожидается до -5 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра. Отмечается, что температура днём составит -5...-3 °С. Днём ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ранее m24.ru передавало, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона.