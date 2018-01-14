Кустурица рассказал о своём непонимании нового языка кинематографа

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица рассказал, что испытывает трудности в понимании «нового языка» кинематографа, сформировавшегося за последние 20 лет.

«Фильм полностью изменил свой характер. Кино уже не то, что было 20 лет назад, даже у меня есть проблемы в понимании этого нового языка. Он определён не так, как это было, когда я начинал 40 лет назад и когда мы законы кино изучали по Базену (теоретику кино. — RT), полякам и русским. Сегодня этого не существует, существует только рынок, который требует то, что создатели фильмов должны выполнять, и часто это приводит к путанице», — заявил Кустурица в интервью Blic.

По словам режиссёра, на его кинофестивале «Кустендорф», который пройдёт в Сербии с 16 по 21 января, он намерен поднять тему того, что такое кино, а также затронуть вопрос, выигрывает ли сериал у кино как средство выражения.

В июле 2017 года Эмир Кустурица рассказал о планах снять фильм по мотивам произведений Фёдора Достоевского.