Ведерникова похоронят на Миусском кладбище 12 января

Короткая ссылка
Похороны российского оперного певца, бывшего солиста Большого театра Александра Ведерникова пройдут в пятницу, 12 января, на Миусском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

«Отпевание состоится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Начало в 10 часов утра. Церковь расположена на территории кладбища (Сущёвский вал, 21). В 09:30 от Большого театра отправятся автобусы для желающих проститься с Александром Ведерниковым», — рассказали агентству.

Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни 9 января.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119