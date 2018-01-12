Ведерникова похоронят на Миусском кладбище 12 января

Похороны российского оперного певца, бывшего солиста Большого театра Александра Ведерникова пройдут в пятницу, 12 января, на Миусском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

«Отпевание состоится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Начало в 10 часов утра. Церковь расположена на территории кладбища (Сущёвский вал, 21). В 09:30 от Большого театра отправятся автобусы для желающих проститься с Александром Ведерниковым», — рассказали агентству. Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни 9 января.