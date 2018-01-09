Умер оперный певец Александр Ведерников

Российский оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. Об этом рассказала пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

«О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижёр Александр Александрович Ведерников», — приводит ТАСС её слова. Пресс-атташе также отметила, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. 22 ноября 2017 года стало известно о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Интернет-газета «Дни.ру» писала, что в Красноярском крае появится мемориал Хворостовского.